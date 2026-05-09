Tomba profanata di Pamela Genini cosa c' è nel cellulare di Francesco Dolci che i carabinieri non trovano
Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini si concentrano anche sul cellulare di Francesco Dolci, che i carabinieri non sono riusciti a trovare. Secondo quanto si è appreso, nel dispositivo sarebbero presenti i nomi di un gruppo. Al momento, le autorità stanno cercando di recuperare il telefono per chiarire i dettagli della vicenda e verificare eventuali collegamenti. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti del cellulare.
Francesco Dolci ha a disposizione due telefoni cellulari uno dei quali, di colore bianco e più datato, conterrebbe delle prove sui probabili mandanti della profanazione della tomba di Pamela Genini. Il dispositivo, però, non si trova. Il 41enne, ora indagato per vilipendio di cadavere, continua a respingere questa ipotesi di reato. I carabinieri hanno perlustrato quattro sue proprietà ma non sono riusciti, per il momento, a trovare il telefonino che manca all’appello. Cosa c'è nel cellulare di Francesco Dolci che non si trova Il video prima della profanazione della tomba di Pamela Genini Il messaggio sospetto: "Dai un ultimo bacio alla...🔗 Leggi su Virgilio.it
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