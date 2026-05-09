Tomba profanata di Pamela Genini cosa c' è nel cellulare di Francesco Dolci che i carabinieri non trovano

Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini si concentrano anche sul cellulare di Francesco Dolci, che i carabinieri non sono riusciti a trovare. Secondo quanto si è appreso, nel dispositivo sarebbero presenti i nomi di un gruppo. Al momento, le autorità stanno cercando di recuperare il telefono per chiarire i dettagli della vicenda e verificare eventuali collegamenti. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti del cellulare.

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