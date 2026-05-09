Tolve | i tesori francescani e le opere restaurate con Chiese Aperte

A Tolve sono stati recuperati diversi beni artistici appartenenti ai tesori francescani, frutto di interventi di restauro realizzati recentemente. Le opere, che erano state trafugate in passato, sono state riportate alla luce grazie a interventi di recupero e conservazione. Per visitare gli spazi del convento, solitamente chiusi al pubblico, si può partecipare alle iniziative di Chiese Aperte, che permettono di accedere alle aree normalmente non aperte ai visitatori.

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