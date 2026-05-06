Santo Stefano del Sole | svelati i tesori del Seicento a Chiese Aperte

A Santo Stefano del Sole, le chiese aperte durante l’evento “Chiese Aperte” hanno mostrato al pubblico alcuni dei loro tesori del Seicento. Sono stati resi visitabili elementi e opere d’arte risalenti a quel periodo storico. Le chiese sono collegate ai cammini francescani nazionali, creando un percorso che integra le testimonianze artistiche con i percorsi spirituali. L’iniziativa ha permesso di scoprire aspetti storici e artistici legati a quell’epoca.

? Cosa scoprirai Quali tesori del Seicento rimarranno finalmente accessibili al pubblico?. Come si collegano queste chiese ai cammini francescani nazionali?. Perché Santo Stefano del Sole è stato scelto come Belvedere?. Cosa accadrà ai piccoli borghi irpini grazie a questa apertura?.? In Breve Evento il 10 maggio 2026 con apertura di due siti del Seicento irpini.. Iniziativa coinvolge 57 mete nazionali per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco.. Il borgo festeggia contemporaneamente i 500 anni di autonomia sotto il sindaco Gerardo Santoli.. Percorso nazionale include siti in Puglia, Lazio, Abruzzo e Calabria per valorizzare l'Italia minore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santo Stefano del Sole: svelati i tesori del Seicento a Chiese Aperte Notizie correlate Sospensione idrica a Santo Stefano del Sole: scuole chiuse il 9 aprileSanto Stefano del Sole – Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di giovedì 9 aprile 2026 nel territorio comunale di... Colpo notturno a Santo Stefano del Sole: la banda agisce con destrezzaSono circa le 20 quando quattro figure vestite di nero attraversano le campagne di Santo Stefano del Sole. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oggi i funerali di Michele Langastro, l'ultimo saluto a Santo Stefano del Sole; Santo Stefano del Sole, il sindaco ricorda Michele Langastro; E Giotto dipinse il suo Francesco; A Santo Stefano d’Aveto l’esordio del Regionale Trial Liguria. Chiese Aperte 2026: Santo Stefano del Sole svela i suoi tesoriC’è anche il Belvedere della Valle del Sabato tra le cinquanta mete d’eccezione scelte per l’edizione 2026 di Chiese Aperte. Domenica 10 maggio, il patrimonio religioso italiano si mostrerà in una v ... irpinianews.it Santo Stefano del Sole, il sindaco ricorda Michele LangastroSanto Stefano del Sole – Il Consiglio Comunale ha reso omaggio alla memoria di Michele Langastro, osservando un minuto di silenzio in onore di colui che, per decenni, ha seduto tra i banchi dell’assis ... irpinianews.it Onda TV. . I ceramisti di Santo Stefano di Camastra del Distretto della ceramica “Made in Sicily” si sono ritrovati per guardare oltre i confini della tradizione - facebook.com facebook