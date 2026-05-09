Tivoli via al progetto Smart City per la transizione digitale

Il comune di Tivoli ha dato il via a un nuovo progetto chiamato Smart City, realizzato in collaborazione con Wind Tre. L’obiettivo è migliorare i servizi digitali per i cittadini e rendere più efficiente l’amministrazione comunale. L’intervento si concentra sull’implementazione di tecnologie innovative e sulla promozione della transizione digitale nel territorio. Questa iniziativa mira a semplificare le pratiche quotidiane e ad aggiornare le infrastrutture esistenti.

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