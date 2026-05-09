Tivoli via al progetto Smart City per la transizione digitale
Il comune di Tivoli ha dato il via a un nuovo progetto chiamato Smart City, realizzato in collaborazione con Wind Tre. L’obiettivo è migliorare i servizi digitali per i cittadini e rendere più efficiente l’amministrazione comunale. L’intervento si concentra sull’implementazione di tecnologie innovative e sulla promozione della transizione digitale nel territorio. Questa iniziativa mira a semplificare le pratiche quotidiane e ad aggiornare le infrastrutture esistenti.
Il comune di Tivoli rafforza la transizione digitale del suo territorio con l’avvio del progetto Smart City, in collaborazione con Wind Tre. Una collaborazione pubblico-privata finalizzata a migliorare l’efficienza dei servizi comunali e a generare benefici misurabili per cittadini, imprese e visitatori. L’iniziativa si inserisce in un percorso di innovazione orientato alla sostenibilità ambientale e sociale, valorizzando l’impiego responsabile delle tecnologie e l’adozione di modelli di gestione basati sui dati. L’accordo prevede la realizzazione di un ecosistema integrato di soluzioni digitali per una gestione della città più efficace, con l’obiettivo di ottimizzare processi, ridurre sprechi, potenziare la capacità di risposta della macchina amministrativa e incrementare la qualità della vita.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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