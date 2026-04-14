Basile | Nuovo programma 2026-2031 costruito con i cittadini tra smart city transizione verde e sviluppo dello Stretto

È stato annunciato un nuovo programma per il periodo 2026-2031, sviluppato con il contributo diretto dei cittadini. Il progetto prevede iniziative legate a smart city, transizione verde e sviluppo dello Stretto. Il percorso di definizione si svolge con incontri pubblici, ascolto delle istanze della comunità e confronto tra le parti interessate. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la cittadinanza nel processo decisionale e nella costruzione delle future politiche.

Un percorso “aperto alla città” per costruire il programma elettorale 2026-2031 attraverso ascolto, confronto e partecipazione diretta dei cittadini. È questa la linea illustrata da Federico Basile nel corso della presentazione delle linee guida programmatiche, nell’ambito degli incontri dedicati.🔗 Leggi su Messinatoday.it Messina: Basile attiva il comitato tecnico per il programma 2026-2031Il candidato Federico Basile ha attivato il comitato tecnico scientifico per definire il programma elettorale del quinquennio 2026-2031 a Messina. Laveno Mombello: Civitas punta sulla democrazia partecipativa, un programma elettorale costruito con i cittadini.Laveno Mombello: Civitas Lancia un Nuovo Modo di Fare Politica con il Coinvolgimento Diretto dei Cittadini Laveno Mombello, in provincia di Varese,...