Si è conclusa la penultima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 a Shanghai. Nella gara di compound, i vincitori sono stati Jaatma e Garcia Flores. La competizione si è svolta nel pieno rispetto del programma e ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni. La giornata ha offerto incontri emozionanti e risultati definitivi nelle rispettive categorie.

Si è appena conclusa la penultima giornata di gare in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento a Shanghai. Quest’oggi il programma era riservato esclusivamente alle fasi finali di tutte le specialità del compound, mentre domani la chiusura dell’evento sarà dedicata alle finali del ricurvo. Nella sessione mattutina cinese sono andate in scena le prove a squadre, che vedevano ben tre finali con protagoniste Turchia e Stati Uniti. La selezione anatolica ha trionfato con il terzetto femminile (233-232 il punteggio) e maschile (234-231), mentre Team USA ha avuto la meglio nella prova a coppie miste grazie al successo di Alexis Ruiz e James Lutz per 157-154 sul tandem composto da Hazal Burun ed Emircan Haney.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, Jaatma e Garcia Flores trionfano nel compound a Shanghai in Coppa del Mondo

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