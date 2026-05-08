Tiro con l’arco | Mete Gazoz trascina la Turchia nella Coppa del Mondo di Shanghai

La seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 si sta disputando a Shanghai, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni. Tra loro, uno dei rappresentanti turchi ha ottenuto risultati significativi, attirando l’attenzione sulla competizione. La gara si svolge in un’atmosfera di grande concentrazione, con numerosi spettatori e appassionati che seguono le sessioni di qualificazione e le eliminazioni. L’evento continua con sfide che si preannunciano intense e ricche di emozioni.

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Entra nella fase caldissima la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in quel di Shangai. Oggi sulle linee di tiro cinese, spazio agli scontri individuali che hanno restituito risposte incredibili e inattese disegnando un quadro molto variegato verso le semifinali e le finali. Arco ricurvo Mete Gazoz, il fuoriclasse turco campione olimpico a Tokyo, fa saltare il banco battendo il superfavorito coreano Kim Woojin allo shoot off (6-5, 9+ a 9) e prendendosi un posto nelle semifinali dove ora se la dovrà vedere con il giapponese Junya Nakanishi. L’altro scontro che vale la finalissima invece vedrà il cinese Li Mengqi fronteggiare l’altro turco in tabellone, ossia Tumer Berkim.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Mete Gazoz trascina la Turchia nella Coppa del Mondo di Shanghai Notizie correlate Tiro con l’arco: dalla Coppa del Mondo di Shanghai arrivano i primi podi nel ricurvoProsegue senza sosta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai. Tiro con l’arco: Italia assente anche a Shanghai in Coppa del Mondo. Si pensa agli Europei 2026Dopo aver saltato la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma a Puebla, l’Italia del tiro con l’arco farà altrettanto per quanto riguarda... Contenuti e approfondimenti Tiro con l’arco: Mete Gazoz trascina la Turchia nella Coppa del Mondo di ShanghaiEntra nella fase caldissima la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco, in quel di Shangai. Oggi sulle linee di tiro cinese, spazio ... oasport.it Mauro Nespoli d’argento nel tiro con l’arco, oro per il turco GazozMauro Nespoli ha vinto la medaglia dargento nel tiro con l’arco. L’Italia non conquista il terzo oro alle Olimpiadi di Tokyo, l’azzurro è stato battuto in finale dal giovane turco Mete Gazoz. Per ... fanpage.it