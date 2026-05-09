La Compagnia Arcieri Ugo di Toscana ha recentemente festeggiato i 60 anni di attività, con un evento che ha coinvolto anche il presidente emerito e altri rappresentanti della società. La sede dell’associazione, situata nel territorio locale, ha visto la partecipazione di molti appassionati di tiro con l’arco, tra sorrisi e ricordi di un lungo percorso. La celebrazione ha segnato un traguardo importante per questa realtà sportiva.

La Compagnia Arcieri ‘Ugo di Toscana’ presieduta da Stefano Mecatti ha celebrato da poco i suoi primi 60 anni di vita. I festeggiamenti, però, non sono ancora finiti visto che un altro anniversario è alle porte: i 25 anni da quando la società fondata nel 1965 dai fratelli Guido Adriano e Giorgio Cavini e trasferitasi dieci anni dopo dal campo di tiro alla Carraia alla sede attuale ad Ugnano, inaugurò, dopo anni di lavori, un centro all’avanguardia. Uno splendido fiore all’occhiello del panorama arcieristico italiano e d’Europa, definito la ‘Coverciano’ del tiro, che si estende su 8 mila metri quadrati e comprende un poligono al chiuso e un grande campo di tiro all’aperto e un’area tiro 3D.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiro con l’arco - Il presidente emerito della Compagnia Ugo di Toscana. Sorrisi Ercoli, festeggia i 25 anni della sede

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