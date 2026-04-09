Tiro con l’arco raduno della Nazionale ricurvo in vista dell’European Grand Prix di Antalya

Sedici arcieri della Nazionale di tiro con l’arco si sono riuniti al Centro Tecnico Federale per un raduno che durerà fino al 12 aprile. L’obiettivo è prepararsi per l’esordio internazionale in occasione dell’European Grand Prix di Antalya, previsto in aprile, e per l’Europeo Targa di maggio. La sessione di allenamento si concentra sulla preparazione tecnica e tattica in vista delle competizioni imminenti.

Sedici arcieri convocati al Centro Tecnico Federale fino al 12 aprile per preparare l’esordio internazionale all’aperto e l’Europeo Targa di maggio. Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di tiro con l’arco specialità ricurvo in vista dell’esordio internazionale all’aperto. Gli azzurri saranno impegnati dal 20 al 27 aprile all’European Grand Prix di Antalya, appuntamento chiave anche in prospettiva del Campionato Europeo Targa, in programma a maggio sempre in Turchia. Per arrivare pronti ai primi impegni della stagione outdoor, lo staff tecnico ha organizzato un raduno al Centro Tecnico Federale, in corso fino al 12 aprile, con la partecipazione di sedici arcieri. 🔗 Leggi su Sportface.it Tiro con l’arco: a Nimes gli azzurri si fermano a metà percorso. Definite le finali ricurvo e compoundLa seconda giornata della quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026, in corso di svolgimento a Nimes, è andata in archivio. Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per AntalyaLa Nazionale italiana assoluta di tiro con l’arco comincerà ufficialmente la sua stagione all’aperto in occasione della tappa inaugurale... Argomenti più discussi: I convocati azzurri per l'European Grand Prix di Antalya; Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per Antalya. Tiro con l’arco, raduno della Nazionale ricurvo in vista dell’European Grand Prix di AntalyaSedici arcieri convocati al Centro Tecnico Federale fino al 12 aprile per preparare l’esordio internazionale all’aperto e l’Europeo Targa di maggio. Prosegue la ... sportface.it Tiro con l'arco: European Grand Prix di Antalya, 24 azzurri convocati per le prime sfide all'apertoConclusa la stagione indoor, sta per iniziare quella outdoor e la prima trasferta internazionale della Nazionale italiana sarà ad Antalya (TUR) dal 20 al 27 aprile per la prima tappa dell'European Gra ... napolimagazine.com Aprile si preannuncia un mese ricco di grandi eventi internazionali. Si parte con la World Cup di Puebla, dove non saranno presenti gli arcieri azzurri, per poi entrare nel vivo con: European Grand Prix di Antalya Campionati Europei Para-Archery a - facebook.com facebook