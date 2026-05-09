Tiro a volo | Massimo Fabbrizi conquista da leader la finale del trap maschile ad Almaty

Nel secondo giorno di qualificazioni a Almaty, il tiratore italiano si è distinto come il miglior qualificato nella finale maschile di trap. Con un punteggio superiore agli altri concorrenti, ha ottenuto il pass per la fase finale dell’evento che si svolge in Kazakistan. La competizione, valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, si sta disputando sulla pedana della città.

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Massimo Fabbrizi sale in cattedra anche nel secondo giorno di qualificazione e conquista da primo della classe il pass per l’ultimo atto del trap maschile sulla pedana di Almaty, città del Kazakistan teatro in questi giorni della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. L’azzurro, già al vertice dopo i primi 75 piattelli, ha mancato complessivamente un solo colpo in una delle ultime due serie, precisamente la quinta, portando il suo contingente a quota 124125, percorso speculare a quello dell’australiano J ames Willet, superato per continuità. Al terzo posto si è piazzato invece il peruviano Alessandro De Souza Ferreira, il quale ha messo a referto un totale di 123125, precedendo lo slovacco Filip Marinov e il cinese Qi Ying, rispettivamente quinto e sesto con 122125.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo: Massimo Fabbrizi conquista da leader la finale del trap maschile ad Almaty ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa... Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad AlmatyOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad Almaty; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri; Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty; Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto. Tiro a volo: Massimo Fabbrizi conquista da leader la finale del trap maschile ad AlmatyMassimo Fabbrizi sale in cattedra anche nel secondo giorno di qualificazione e conquista da primo della classe il pass per l'ultimo atto del trap maschile ... oasport.it Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l'Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa ... oasport.it