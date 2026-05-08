Al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, si sono delineate le posizioni dei concorrenti per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Massimo Fabbrizi si trova in testa con il miglior punteggio, mentre Mauro De Filippis occupa una posizione che gli consente di puntare alla finale. La competizione prosegue con le altre qualificazioni in programma nelle prossime ore.

Ottime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: Massimo Fabbrizi è in testa e Mauro De Filippis è in piena corsa per la finale. Dopo i primi 75 piattelli dei 125 previsti in testa si trova un quartetto a punteggio pieno, composto dall’azzurro Massimo Fabbrizi, dal peruviano Alessandro De Souz Ferreira, dall’australiano James Willett e dal taiwanese Yang Kun-Pi. Seguono due tiratori al quinto posto con 7475, ovvero il cinese Qi Ying e lo spagnolo Adria Martinez Torres, quest’ultimo però in gara solo per il ranking.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschile

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