Tiro a segno Debora Crosato sfiora la finale agli Europei da 10 metri nella carabina femminile Vince Pernille Nor-Wall

A Yerevan, in Armenia, Debora Crosato si è classificata 14a nella gara di tiro a segno da 10 metri con la carabina femminile agli Europei del 2026, sfiorando la finale di appena 9 decimi. Nella stessa competizione, Carlotta Salafia e Sofia Ceccarello sono arrivate rispettivamente 41ma e 42ma, mentre la squadra italiana si è posizionata settima nella classifica a squadre. La vincitrice è stata Pernille Nor-Wall.

Debora Crosato chiude 14ma nella carabina femminile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: a Yerevan, in Armenia, l'azzurra si ferma a 9 decimi dalla finale, mentre Carlotta Salafia e Sofia Ceccarello sono 41ma e 42ma, e nella classifica a squadre l'Italia termina settima. Oro alla norvegese Pernille Nor-Woll. L'ultimo atto premia la norvegese Pernille Nor-Woll, che all'ultimo colpo coglie il centro perfetto, fa 10.9, e beffa la tedesca Anna Janssen, alla quale non basta 10.3, venendo battuta per soli 3 decimi, per 253.7-253.4. Bronzo per la turca Elif Duygu Eren, esclusa in terza posizione a quota 230.6. Resta ai piedi del podio l'altra norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 209.