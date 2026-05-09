Tiro a segno Doreen Vennekamp campionessa d’Europa nella pistola sportiva da 25 metri

Durante i Campionati Europei di tiro a segno 2026, in corso ad Osijek, in Croazia, la tedesca Doreen Vennekamp si è aggiudicata il titolo di campionessa continentale nella specialità della pistola sportiva da 25 metri femminile. La competizione coinvolgeva atleti provenienti da diverse nazioni e si è svolta nelle discipline dei 25 e 50 metri. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove.

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Gli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento ad Osijek, in Croazia, incoronano la campionessa continentale nella pistola sportiva da 25 metri femminile: ad imporsi è la tedesca Doreen Vennekamp. Esce nelle qualificazioni Cristina Magnani, l’unica azzurra al via. In finale la teutonica Doreen Vennekamp conquista la medaglia d’oro con lo score di 2950, andando a precedere due francesi: argento per Heloise Fourre, che vince ben 4 shoot-off consecutivi per poi spingersi fino alla piazza d’onore a quota 2750, bronzo per Mathilde Lamolle, uscita in terza posizione con 2545. Resta ai piedi del podio la lettone Agate Rasmane, esclusa a quota 2340, mentre è quinta la magiara Sara Rahel Fabian, con 1835.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Doreen Vennekamp campionessa d’Europa nella pistola sportiva da 25 metri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tiro a segno, Xiao Jiaruixuan vince nella pistola sportiva a Granada. Toffalini in top 25Si apre la terza giornata di finali nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna: nella pistola... Tiro a segno, Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a GranadaLa quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre con la doppietta... Tutti gli aggiornamenti Tiro a segno, Doreen Vennekamp campionessa d’Europa nella pistola sportiva da 25 metriGli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento ad Osijek, in Croazia, incoronano la campionessa continentale nella pistola ... oasport.it Tiro a segno: Cdm Il Cairo; pistola 25 m,vince tedesca VennekampLa tedesca Doreen Vennekamp ha vinto la gara della pistola da 25 metri donne della prima 'tappa' della Coppa del mondo di tiro a segno, in corso a Il Cairo. In finale ha battuto la greca Anna Korakaki ... ansa.it