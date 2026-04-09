Tiro a segno Xiao Jiaruixuan vince nella pistola sportiva a Granada Toffalini in top 25

Nella terza giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si sono disputate le gare di pistola sportiva a Granada. La vincitrice è stata l’atleta cinese, che ha conquistato il primo posto. Tra gli italiani, Toffalini si è qualificato tra i primi 25 concorrenti. Le competizioni sono proseguite con altri atleti che si sono sfidati per le posizioni di rilievo.

Si apre la terza giornata di finali nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna: nella pistola sportiva da 25 metri femminile vince la cinese Xiao Jiaruixuan, mentre le azzurre non superano le qualificazioni, con la migliore che risulta essere Vittoria Toffalini, 25ma. Nella finale servono due serie di shoot-off per dirimere la questione tra le cinesi Xiao Jiaruixuan e Kong Jieru: dopo il 39-39 al termine dei 50 colpi regolamentari, la prima serie di spareggio termina 5-5, poi la seconda sorride a Xiao, che la spunta sulla connazionale per 4-3. Gradino più basso del podio per la francese Camille Jedrzejewski, esclusa dopo 45 colpi a quota 34, mentre è quarta l’indiana Divya Thadigol Subbaraju, con 2840. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Xiao Jiaruixuan vince nella pistola sportiva a Granada. Toffalini in top 25 Tiro a segno, la magiara Veronika Major è oro nella pistola da 10 metri agli Europei. Vittoria Toffalini lontanaSi aprono a Yerevan, in Armenia, gli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: la prima specialità individuale del programma è la prova della pistola... Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a GranadaSi apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l’India,...