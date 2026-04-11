Tiro a segno Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a Granada

Nella quinta giornata delle finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si sono disputate le gare di pistola da 10 metri femminile a Granada. La competizione ha visto protagonisti vari atleti, con l’atleta cinese che ha ottenuto la vittoria nella specialità. La finale si è svolta nel rispetto delle regole internazionali, con i partecipanti che hanno eseguito le qualifiche e la finale in modo consecutivo.

La quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre con la doppietta cinese nella pistola da 10 metri femminile: Shen Yiyao precede la connazionale Yao Qianxun, seconda, mentre completa il podio la serba Zorana Arunovic, terza. Non c’erano italiane al via in questa gara. Nella finale un derby cinese caratterizza il duello conclusivo: dominio di Shen Yiyao, che al termine dei 24 colpi regolamentari chiude a quota 244.2, mentre la connazionale Yao Qianxun si ferma a 239.6, staccata di 4.6 punti. Sale sul terzo gradino del podio la serba Zorana Arunovic, eliminata a due colpi dal termine a quota 219.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a Granada Tiro a segno, Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola da 10 metri a GranadaFederico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola maschile da 10 metri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a... Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a GranadaLa terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari...