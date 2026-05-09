Tiktok otto giovani per l’entroterra
È iniziato il nuovo ciclo del Servizio Civile Regionale, con l’avvio delle attività sul campo di otto giovani nell’entroterra. L’obiettivo è offrire un supporto alle comunità locali attraverso progetti dedicati a vari settori, coinvolgendo i partecipanti in attività di volontariato e servizi pratici. Le operazioni sono state avviate nelle aree più periferiche e rurali della regione, dove il bisogno di interventi sociali e di assistenza è maggiore.
Ha preso il via con l’operatività sul campo il nuovo ciclo del Servizio Civile Regionale. Il progetto, intitolato significativamente: " #Lunionefalaforzaaltemarchesenzafrontiere4 ", vede protagonisti 8 giovani volontari pronti a mettersi al servizio della comunità e a valorizzare le eccellenze del territorio nei vari comuni. Il progetto è stato selezionato tramite bando della Regione e promosso dall’Unione Montana del Catria e Nerone. Un ponte tra tradizione e futuro digitale Il cuore del progetto 2025-2026 è la promozione culturale e turistica, ma con una marcia in più: la comunicazione 4.0. I volontari, infatti, avranno il compito di far evolvere il canale TikTok istituzionale, raccogliendo il testimone dai colleghi dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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