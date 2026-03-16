Otto persone sono state denunciate in provincia di Napoli per aver esercitato la professione medica senza laurea, utilizzando TikTok come piattaforma per promuovere trattamenti con botulino illegali. L’indagine, coordinata dalle procure di Napoli, Napoli Nord e Nola, ha portato alla scoperta di un giro di falsi medici che si servivano dei social network per attirare clienti e vendere servizi non autorizzati.

Un giro di finti medici che utilizzavano i social network come vetrina per attività illegali è stato scoperto grazie a un’indagine coordinata dalle procure di Napoli, Napoli Nord e Nola. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di otto persone che, senza alcuna autorizzazione e spacciandosi per professionisti qualificati, effettuavano interventi di chirurgia e medicina estetica in modo abusivo. L’operazione della Guardia di Finanza è partita dal monitoraggio delle principali piattaforme social. Gli investigatori hanno analizzato diversi profili, spesso molto seguiti, attraverso i quali venivano pubblicizzate prestazioni mediche sospette, promosse come offerte vantaggiose. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Falsi medici del botulino scoperti su TikTok in provincia di Napoli, otto denunciati

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