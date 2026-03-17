Otto estetiste sono state denunciate a Napoli per aver effettuato ritocchi estetici illegali, promuovendo sconti tramite TikTok. Le operatrici lavoravano in stanze allestite nelle proprie case o in negozi senza insegne o segnalazioni visibili, nascondendo così la loro attività. Le indagini hanno accertato che le prestazioni venivano svolte in ambienti non autorizzati, senza prescrizioni o controlli sanitari ufficiali.

Stanze della propria abitazione allestite a centro estetico, negozi “anonimi”, senza insegna ed indicazioni dell’attività svolta, che nascondevano studi solo all’apparenza professionali dove venivano eseguite “punturine” alle labbra e non solo. La particolarità è che a gestirli, in realtà, non erano medici estetici ma semplici estetiste che (in molti casi) non avevano conseguito neanche il terzo anno di specializzazione per eseguire trattamenti in autonomia. E che, comunque, non sono autorizzate dalla legge a svolgere interventi che alterano il derma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, ritocchi estetici illegali con lo sconto su TikTok: nei guai otto estetiste

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