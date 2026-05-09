Un gruppo di tifosi del Milan ha avviato una petizione online per chiedere le dimissioni del CEO della società. La richiesta viene motivata con preoccupazioni riguardo alle scelte gestionali e alle recenti performance della squadra. La petizione, pubblicata sui social, ha già raccolto numerose firme e continua a circolare tra i sostenitori. La società non ha ancora commentato ufficialmente la richiesta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A Reggio nell’Emilia il clima è teso in casa AC Milan. Il 14 aprile 2024, Giorgio Furlani, CEO del club rossonero, ha assistito al match di Serie A TIM tra US Sassuolo e AC Milan, mentre la folla dei tifosi esprimeva la propria frustrazione nei suoi confronti. La richiesta di destituzione nei suoi confronti è diventata un tema ricorrente tra i sostenitori della squadra, che lamentano una mancanza di una strategia di trasferimento chiara e efficace. La frustrazione dei tifosi deriva da una sensazione diffusa che Furlani non stia svolgendo un buon lavoro nella pianificazione delle operazioni di mercato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tifosi del Milan avviano petizione per chiedere il licenziamento del CEO Furlani.

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