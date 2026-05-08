Quest'estate vede il ritorno delle gonne trasparenti in stile anni Novanta, una tendenza che ha sorpreso molti. Questa scelta di moda si distingue per la sua audacia e per il richiamo al passato, attirando l’attenzione di chi desidera sperimentare con il proprio stile. Le gonne trasparenti sono apparse su diverse passerelle e nelle vie, diventando un elemento ricorrente tra le proposte di outfit estivi.

Tutto ci saremmo aspettate quest’estate tranne il ritorno della gonna trasparente in stile anni Novanta. Un capo cult che – diciamocelo – avevamo un po’ dimenticato e nascosto fra i ricordi insieme a Beverly Hills 90210 e al walkman. Invece la moda sa sempre come sorprenderci e nei prossimi mesi ad arricchire il guardaroba di tutte ci sarà un pezzo imperdibile che – udite, udite – sta bene a chiunque! Sexy quando vuole, ma anche super chic, la gonna trasparente è un capo trasversale da portare dalla mattina alla sera. Leggera e velata, in versione minimal o impreziosita con ricami, la sheer skirt è senza dubbio la gonna jolly che aspettavamo. Da sfoggiare da sola oppure con un layering ben studiato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vedo o non vedo? Questo è l’anno della gonna trasparente in stile anni Novanta. E ti spieghiamo perché sta bene anche a te

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