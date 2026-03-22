Ti vedo ingrassata ma sei incinta? Giorgia Soleri e la risposta in treno sull’endometriosi | Non voglio essere bella ma creduta e curata – Il video

Giorgia Soleri ha risposto a un commento sul suo corpo mentre viaggiava in treno, dove qualcuno ha chiesto se fosse incinta, scambiando il suo ventre gonfio per un pancione. La influencer ha chiarito di non voler essere giudicata per l’aspetto fisico, ma di desiderare di essere creduta e curata riguardo all’endometriosi, affrontando così ancora una volta la questione pubblicamente.

L’occasione per Giorgia Soleri è l’ennesimo commento sul suo corpo, con qualcuno che ha scambiato per un pancione da gravidanza il suo ventre gonfio, per rilanciare la sua battaglia sulla sensibilizzazione al tema dell’endometriosi. L’attivista e creator milanese su Instagram spiega cos’è la cosiddetta «endobelly», il gonfiore addominale tipico dell’endometriosi, patologia che interessa una donna su nove e che ancora oggi viene diagnosticata con un ritardo medio di dieci anni. «Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno», scrive la Soleri, sottolineando come quel gonfiore «ai più rimanda a un immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama “endobelly”», e rappresenta uno dei sintomi di una malattia invalidante. 🔗 Leggi su Open.online

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