Ex Milan Theo trascina l’Al Hilal in finale | il post e le reazioni social

Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ha segnato un gol decisivo che ha portato l’Al Hilal in finale di King’s Cup. La squadra, guidata da Simone Inzaghi, si prepara alla partita finale dopo la vittoria che ha coinvolto anche le reazioni sui social media. Il post di Theo e le conversazioni online sono diventati subito virali tra tifosi e appassionati di calcio.

L’Al Hilal di Simone Inzaghi giocherà la finale di King's Cup, coppa Nazionale Saudita, grazie alla vittoria arrivata ai rigori contro l’Al Ahli dell'ex milan Franck Kessie. Uno dei protagonisti principali è stato indubbiamente Theo Hernandez, anche lui ex giocatore del Milan, andato in rete al 39esimo su assist di Karim Benzema. A risistemare il punteggio ci ha pensato poi Di Toney, segnando il gol dell'1-1 e mandando le due formazioni prima ai supplementari, poi ai rigori. Anche dal dischetto Theo Hernandez si è rivelato decisivo calciando e mandando in rete l'ultimo rigore che ha fatto approdare la squadra di Simone Inzaghi in finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Theo trascina l’Al Hilal in finale: il post e le reazioni social Articoli correlati Ex Milan, il 2025 di Theo Hernandez: i suoi numeri all’Al-HilalMilan, Theo Hernandez ha scritto la storia del club rossonero segnando gol su gol con la maglia rossonera: il terzino francese ha chiuso (almeno per... Leggi anche: Theo Hernandez: gol e giocate dell’ex Milan con l’Al-Hilal. E il suo valore …