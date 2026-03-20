Theo Hernandez Juve i bianconeri hanno fatto un tentativo per il terzino francese La risposta dell’Al Hilal

La Juventus ha provato ad acquistare Theo Hernandez, attualmente in forza all’Al Hilal, ex Milan. La società bianconera ha avanzato un’offerta, ma la risposta del club saudita è stata netta. La trattativa tra le parti non ha portato a un accordo e al momento non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali.

Theo Hernandez Juve, i bianconeri hanno fatto un tentativo per il terzino ex Milan, ma la risposta dell’Al Hilal è chiara. Cos’è successo. La Juve ridisegna le proprie strategie per rinforzare le fasce difensive in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha deciso di cambiare obiettivo dopo il tentativo fallito per Theo Hernandez. MERCATO JUVE LIVE Le richieste economiche dell’Al Hilal, giudicate spropositate per il cartellino del francese, hanno spinto la dirigenza a interrompere ogni contatto. La nuova priorità per la fascia mancina è diventata Leonardo Spinazzola. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno a Torino, dove ha già militato in passato lasciando ottimi ricordi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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