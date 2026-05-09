The Punisher | One Last Kill anche Disney diventa sporca e violenta

Era il 1974 quando il personaggio del Punitore fece la sua prima comparsa sulle pagine dei fumetti, arrivando come un tornado dell’universo di Spider-Man. Col passare degli anni, Frank Castle si è impadronito dell’immaginario collettivo come vigilante e antieroe, un uomo mosso dal desiderio di vendetta per la perdita che lo ha colpito. Frank Castle è dunque diventato una maschera e un simbolo della violenza intesa come giustizia privata e ha cominciato ad abitare il grande schermo, ma anche il mondo dell’animazione e del piccolo schermo. Fino a quando, nel 2016, il personaggio di The Punisher viene introdotto nella seconda stagione di Daredevil, serie Marvel che debuttò su Netflix prima di spostarsi su Disney+.🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Punisher: One Last Kill | Resmi Fragman | Disney+ Türkiye

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