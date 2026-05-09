The Gift + Torrebruma | tra Bologna e Firenze la magia diventa esperienza educativa
Dal 22 maggio al 17 luglio 2026, tra Bologna e Firenze, si svolge un evento che combina il gioco di ruolo dal vivo con attività educative rivolte ai giovani. La manifestazione intitolata “The Gift + Torrebruma” offre un’opportunità di confronto e scoperta di sé attraverso i linguaggi dell’arte. L’iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in un percorso condiviso di crescita, utilizzando il formato del LARP come strumento di esperienza educativa.
Dal 22 maggio al 17 luglio 2026, tra Bologna e Firenze, il LARP sale simbolicamente in cattedra con “The Gift + Torrebruma”, dando ai giovanissimi una preziosa occasione di confronto, scoperta di sé e intrattenimento per costruire un percorso di crescita condiviso attraverso i linguaggi dell’arte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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