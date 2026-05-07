Trenitalia assume operatori diplomati senza esperienza a Firenze Bari e Bologna

Ferrovie dello Stato ha aperto una selezione per l’assunzione di operatori diplomati senza esperienza, con opportunità nelle città di Firenze, Bari e Bologna. La società intende reclutare candidati provenienti da varie regioni italiane, offrendo loro la possibilità di inserirsi nel settore ferroviario. La procedura di selezione è rivolta a diplomati senza obbligo di precedenti esperienze professionali nel settore.

Ferrovie dello Stato ha avviato una selezione rivolta anche a diplomati anche senza esperienza per assunzioni in diverse regioni italiane. Si tratta di una buona occasione per chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro. Questa nuova stagione di reclutamento si inserisce in un ampio piano di sviluppo di Trenitalia, con investimenti nell’alta velocità e nella modernizzazione della rete ferroviaria. L’azienda, fondata nel 1905 e controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un punto di riferimento imprescindibile per la mobilità nazionale, con numerose società controllate attive in diversi ambiti del trasporto. Dove si cerca personale.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trenitalia assume operatori diplomati senza esperienza a Firenze, Bari e Bologna Notizie correlate Trenitalia assume laureati senza esperienza, smart working garantito: come candidarsiTrenitalia continua il suo percorso di crescita e rinnovamento puntando sui giovani laureati, in particolare profili specializzati in economia ed... Milano assume 15 diplomati: concorso PA senza laurea, ecco comeMilano cerca 15 diplomati: il concorso che rivoluziona l'accesso alla PA Il Comune di Milano ha lanciato un concorso che potrebbe cambiare le carte... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ferrovie dello Stato cerca diplomati, lavoro in amministrazione e data entry; Ferrovie dello Stato: assunzioni per neolaureati in giurisprudenza; Trenitalia: assunzioni nelle Risorse Umane, lavoro in Calabria, Sicilia e Toscana; ENEL cerca diplomati: assunzioni a tempo indeterminato, lavoro in tutta Italia. Trenitalia assume: nuove offerte di lavoro nel Gruppo FSTrenitalia apre nuove selezioni in Italia per diplomati, laureati e professionisti. Ecco figure cercate, iter di selezione e come candidarsi. worky.biz Lavoro, Ferrovie dello Stato assume diplomati da formare come macchinisti per TrenitaliaPer candidarsi all’offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato per personale da formare come macchinisti, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: Età minima di 18 anni e massima di 29; ... it.blastingnews.com Trenitalia TPER assume macchinisti - facebook.com facebook