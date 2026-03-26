The Easter Gift | al Campania la Pasqua diventa un dono speciale

Durante le festività pasquali, il Centro Commerciale Campania ha promosso “The Easter Gift”, un'iniziativa che invita i visitatori a vivere un’esperienza dedicata al dono e ai momenti di condivisione. La manifestazione si svolge presso il centro commerciale e prevede diverse attività rivolte ai clienti in occasione della Pasqua.

L’evento si terrà il 2, 3 e 4 aprile in Piazza Campania, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per l’occasione, l’area sarà allestita con una scenografia pasquale immersiva e colorata, pronta ad accogliere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età in un’atmosfera festosa e ricca di dettagli. Per ogni 50€ di gift card acquistati, il cliente riceverà in omaggio un finissimo uovo di cioccolato, confezionato con cura. Ogni cliente potrà ricevere fino a un massimo di 3 uova omaggio. Un modo originale per trasformare un regalo in un’esperienza ancora più speciale, unendo la praticità della gift card alla magia della tradizione pasquale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “The Easter Gift”: al Campania la Pasqua diventa un dono speciale Articoli correlati The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua alla Mostra d'OltremareUn tripudio di colori, fantasia e allegria sta per sbocciare a Napoli con la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l’evento... Le Air Jordan 3 "Easter" sono colorate e golose come un uovo di PasquaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Una selezione di notizie su The Easter Gift Discussioni sull' argomento Easter Pack e Porta un amico: due partite a Pasqua con la Reale Mutua Basket Torino; Basket in carrozzina, Meda sulla strada per Ottawa: l’Italia in raduno per i Mondiali; Non solo cioccolato. Le uova di Pasqua quest’anno sono a tema beauty; Uova di pasqua sì, ma non da mangiare! Scopri le Beauty Easter Eggs. Best Premade Easter Baskets 2026: 21 Ready-To-Gift Picks For Every RecipientOur editors found the 21 best premade Easter baskets for every taste and budget. Find premium chocolates, tot-friendly plushies, decadent grown-up t treats and more. forbes.com Un regalo dolcissimo per la tua Pasqua Cioccolato bianco e al latte, in un’edizione speciale pensata per stupire. Ordina ora le Ceramiche al Cioccolato firmate Sal De Riso su salderisoshop.com — A sweet gift for your Easter White and milk chocolate, i - facebook.com facebook