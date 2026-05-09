La quinta e ultima stagione di The Bear, la serie FX di successo acclamata dalla critica e premiata agli Emmy Award, debutterà venerdì 26 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia, con tutti gli 8 episodi disponibili al lancio. È stata diffusa la key art della nuova stagione. L’annuncio arriva dopo il debutto a sorpresa di pochi giorni fa di Gary, un episodio flashback di The Bear co-scritto e interpretato da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal, che segue Richie (Moss-Bachrach) e Mikey (Bernthal) durante un viaggio di lavoro a Gary, in Indiana. Gary è disponibile in streaming su Disney+. La quinta e ultima stagione della serie FX ...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Bear: la quinta stagione è in arrivo su Disney+

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