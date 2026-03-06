The Bear chiuderà ufficialmente con la stagione 5. La conferma arriva dopo le indiscrezioni di Deadline e l'annuncio social di Jamie Lee Curtis dal set. Il mondo della ristorazione televisiva si prepara a spegnere i fornelli: The Bear si concluderà ufficialmente con la quinta stagione. La notizia, che ha scosso i fan del burrascoso chef Carmy Berzatto, mette fine alle speculazioni sul futuro dello show dopo un percorso costellato di premi e consensi della critica. Sebbene la serie sia stata un pilastro della programmazione recente, sembra che la decisione di chiudere i battenti risponda a una precisa visione creativa per preservare l'integrità del racconto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Bear: la quinta stagione segnerà il capitolo finale della serie FX

