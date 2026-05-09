Th Group-Cdp Real Asset | al via piano sviluppo Th Ostuni

È stato annunciato l'inizio di un nuovo progetto di sviluppo nella zona di Ostuni, con un investimento di 13 milioni di euro da parte di un gruppo di aziende del settore immobiliare e dei beni reali. L’obiettivo è potenziare l’offerta turistica locale e creare opportunità di lavoro. Il piano prevede interventi specifici che coinvolgeranno diverse aree del territorio, con l’intento di migliorare le infrastrutture e i servizi destinati ai visitatori.

(Adnkronos) – Un investimento da 13 milioni di euro per rafforzare l’offerta turistica e generare nuove ricadute economiche e occupazionali sul territorio. È questo il cuore del progetto di sviluppo del Th Ostuni, al centro dell’incontro che ha visto la partecipazione dei vertici di Cdp Real Asset, proprietaria della struttura, e del management di Th. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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