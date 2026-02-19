Cdp transizione energetica e sviluppo globale delle imprese | via al piano da 1,5 miliardi

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, guidato da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato un nuovo piano da 1,5 miliardi di euro, deciso dopo una proposta di Dario Scannapieco. La decisione mira a favorire la transizione energetica e sostenere la crescita delle imprese italiane. Il progetto prevede investimenti mirati in energie rinnovabili e innovazione industriale. La collaborazione tra CdP e aziende italiane si intensifica per rafforzare lo sviluppo sostenibile del paese. La prima operazione partirà nelle prossime settimane.

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Le risorse sono destinate a settori industriali strategici, aziende impegnate nella transizione energetica e progetti di cooperazione internazionale. Nella stessa seduta, il CdA ha approvato anche iniziative a supporto degli enti locali colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017 e interventi per favorire la crescita delle PMI.