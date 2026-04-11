Regione Fico e Cutaia | Incremento fondi in bilancio per la cultura asset strategico per lo sviluppo
In una recente dichiarazione, rappresentanti regionali hanno annunciato un aumento dei fondi destinati alla cultura nel bilancio locale. La scelta viene descritta come un investimento strategico per favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori. La decisione si inserisce in un quadro di impegno volto a valorizzare il settore culturale come elemento chiave per la crescita complessiva della regione.
“Siamo convinti che l'investimento in cultura è un asset prioritario e strategico per i territori, per lo sviluppo economico e sociale. Per questo si è fatto uno sforzo, nel percorso di definizione del bilancio gestionale regionale per il triennio 2026-2028, per rinvenire tutte le risorse.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Regione, Fico: “Dopodomani arriva il bilancio in Giunta”“La notizia che vorrei dare è molto importante: venerdì andrà il bilancio in Giunta”.