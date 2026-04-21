Caso presunta discriminazione studente transgender in un liceo a Roma la Dirigente | approvazione carriera alias è già prevista FLCGIL e studenti la chiedono in tutte le scuole

Un caso di presunta discriminazione di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è stato segnalato da Fanpage e ripreso da fonti sindacali e agenzie come ANSA. La dirigente scolastica ha dichiarato che l’approvazione della carriera alias è già prevista. La FLCGIL e gli studenti hanno richiesto che questa prassi venga adottata in tutte le scuole del territorio.

Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindacali e di agenzia, tra cui ANSA. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato più volte umiliato da una docente che si sarebbe rifiutata di riconoscerne l’identità di genere, continuando a utilizzare il nome anagrafico e pronomi non corrispondenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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