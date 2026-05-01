addetta ai controlli sul bus presa a schiaffi e derubata

Un’addetta ai controlli sul bus è stata aggredita da un passeggero, che le ha dato diversi schiaffi in faccia. Dopo averla colpita, l’uomo le ha anche strappato il cellulare che portava al collo con un cordoncino. L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo e sono stati chiamati i mezzi di emergenza. La donna ha riferito di aver subito l’aggressione senza poter reagire.

Prima si è presa una serie di schiaffoni in faccia, poi si è vista pure strappare il cellulare che portava legato con un cordoncino al collo. Turno da dimenticare per un’addetta di Brescia Trasporti in servizio su un autobus cittadino, che voleva far pagare il biglietto a un passeggero, pizzicato a bordo senza titoli di viaggio. L’aggressore è un 58enne bresciano pluripregiudicato, arrestato dalla polizia. È successo nei giorni scorsi su un bus della linea 9. Il passeggero ha avviato una accesa discussione con l’autista, alzando i toni e seminando il panico sul bus, tanto che il conducente ha ritenuto di dover accostare e intimargli di scendere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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