Alessandria donna presa a cinghiate da minorenni nordafricani sul bus

Nelle ultime ore, la polizia ha identificato e denunciato due minorenni di origine nordafricana coinvolti in un episodio avvenuto su un autobus ad Alessandria, dove una donna è stata colpita con un cinghiale. La vicenda si è svolta nel corso di un viaggio, portando all'attenzione delle forze dell'ordine la condotta violenta dei ragazzi. La questura ha comunicato i dettagli delle indagini e delle misure adottate.

“Ho urtato quei due ragazzi per sbaglio, è vero, ma ho chiesto subito scusa. Non è bastato. Non pensavo però potessero prendermi a cinghiate” A parlare, sul Corriere della sera, è la mamma aggredita il 1 aprile su un bus ad Alessandria, in presenza del figlio preadolescente, per cui la squadra mobile della polizia ha individuato e denunciato due ragazzi, due minorenni di origine nordafricana, due giorni fa. “Mi hanno colpita ovunque – prosegue la donna, 34 anni, di origine nigeriana -. Sotto gli occhi di mio figlio che piangeva e urlava. È stato un incubo”. La trentaquattrenne racconta che quel pomeriggio, preso il figlio a scuola, è salita sul mezzo pubblico affollato ed è rimasta in piedi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Alessandria, donna presa a cinghiate da minorenni nordafricani sul bus Mamma presa a cinghiate sul bus ad Alessandria. Parla l’autore del video: “Non sono intervenuto per paura”Il video dell’aggressione, girato da altri passeggeri su un bus di Alessandria, ha fatto il giro del web. Leggi anche: Sul bus ad Alessandria due maranza prendono a cinghiate una donna Donna presa a cinghiate sul bus da due ragazzi: Mi sono scusata dopo averli urtati, non è bastato