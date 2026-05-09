Terrore in casa | picchiata selvaggiamente col calcio della pistola per 20 euro

Nella serata di giovedì 7 maggio, a Gallipoli, si è verificato un episodio violento in un’abitazione privata. Secondo quanto ricostruito, una persona è stata picchiata con il calcio di una pistola per la richiesta di 20 euro. La vicenda ha provocato sconcerto tra i residenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle generalità delle persone coinvolte.

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GALLIPOLI – Un grave episodio di gratuita si è consumato la sera di giovedì 7 maggio a Gallipoli e ha visto come teatro un’abitazione privata del posto. Intorno alle 21,30, un individuo col volto coperto ha dato il via a un’aggressione ai danni di una donna residente nella cittadina ionica.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Terrore nel centro scommesse: sotto la minaccia della pistola fuggono con 7mila euroDue malviventi, travisati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale di via Papa Giovanni XXIII, a Trepuzzi, intorno alle 20. Rapina a Secondigliano, colpito alla testa col calcio della pistola per il RolexUn 37enne napoletano è stato ferito ieri sera lungo il corso Secondigliano, a Napoli: in due lo hanno aggredito per portargli via l'orologio di lusso. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Picchiata in strada dopo la discoteca. Il compagno le rompe il naso; Moglie picchiata e umiliata: ora dovrà pagarle i danni; Picchiata e minacciata di morte dal marito scappa e lo fa arrestare. Terrore in casa: picchiata selvaggiamente col calcio della pistola per 20 euroUn giovane con il volto coperto ha fatto irruzione di sera nell’abitazione. La vittima è finita in ospedale con ferite alla testa. Indagini in corso del commissariato di polizia ... lecceprima.it Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlieIl terrore in casa. Le violenze consumate nelle mura domestiche, con una donna vittima delle botte del marito. Una situazione di non ritorno che ha fatto scattare l'allarme al Nuovo Salario. Un vero e ... romatoday.it La pesca a strascico e il silenzio dei pavidi, così la politica ha il terrore di sfidare il dogma della Procura di @claudiovelardi x.com