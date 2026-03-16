Terrore nel centro scommesse | sotto la minaccia della pistola fuggono con 7mila euro

Due malviventi, travisati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale di via Papa Giovanni XXIII, a Trepuzzi, intorno alle 20.30. I rapinatori hanno arraffato il bottino per poi fuggire in scooter TREPUZZI - Momenti di terrore ieri sera a Trepuzzi, dove due individui hanno preso di mira il centro scommesse "Eurobet". L'assalto è avvenuto intorno alle 20.30, un orario in cui la zona è solitamente ancora frequentata, nei locali di via Papa Giovanni XXIII. Secondo le prime ricostruzioni, i due rapinatori sarebbero entrati nell’agenzia con il volto coperto per evitare di essere identificati dalle telecamere di sorveglianza. Impugnando una pistola, avrebbero puntato l'arma contro i due commessi presenti in quel momento, intimando loro di consegnare tutto il denaro contante disponibile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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