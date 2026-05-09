Un episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di un uomo, accusato di aver aggredito la moglie con una forchetta. L’incidente è avvenuto in una abitazione privata, dove le figlie sono intervenute per bloccare l’aggressore. La donna non è riuscita a contattare la guardia medica nel momento dell’aggressione. La polizia ha portato l’uomo in carcere.

? Domande chiave Come hanno fatto le figlie a fermare l'aggressione in casa?. Perché la donna non è riuscita a raggiungere la guardia medica?. Cosa ha rivelato la vittima riguardo alla violenza iniziata nel 2020?. Chi ha aiutato la donna a mettersi in salvo durante l'attacco?.? In Breve Violenza sistematica iniziata nel 2020 durante la gravidanza della vittima.. Madre e due figlie minorenni si sono costituite parti civili in giudizio.. Prossima udienza fissata per il 9 giugno davanti al giudice Valerio Grisanti.. Avvocati Gagliardi, Massari e Verducci assistono la vittima e le figlie.. Il 5 gennaio scorso il marito di una donna di 27 anni è finito in carcere dopo che la polizia è intervenuta al Piano per fermare una violenta aggressione scatenata dalla gelosia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al Piano: marito in carcere dopo l’aggressione con la forchetta

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