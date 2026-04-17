Un uomo di 22 anni di origine etiope è stato portato in carcere dopo che il Tribunale di Bologna ha emesso un’ordinanza nei suoi confronti. La misura riguarda una tentata rapina aggravata avvenuta il 21 febbraio 2026 in un negozio Conad di Ozzano dell’Emilia. L’episodio è stato oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Un ventiduenne di origine etiope è stato trasferito in carcere a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna, per la tentata rapina aggravata avvenuta nel pomeriggio del 21 febbraio 2026 presso il punto vendita Conad di Ozzano dell’Emilia. Il giovane, che si trovava già sotto la custodia della giustizia in un altro istituto penitenziario per precedenti questioni giudiziarie, ha ricevuto la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura, dopo le ricostruzioni portate avanti dai carabinieri. La dinamica dell’aggressione nel punto vendita. L’episodio che ha scosso la tranquillità del comparto commerciale di Ozzano ha avuto origine durante le normali attività di gestione del supermercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ozzano, rapina al Conad: 22enne in carcere dopo l’aggressione

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