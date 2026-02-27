L' ex marito la perseguita | 42enne finisce in ospedale dopo un' aggressione al porto

Un uomo di 42 anni ha aggredito l'ex moglie al porto, lasciandola ferita e costretta a essere ricoverata in ospedale. La donna era stata vittima di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia prima dell'aggressione. L'uomo è stato denunciato per rapina impropria, lesioni personali e violenza privata. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

Atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata. Sono questi i reati contestati a un 43enne arrestato dai carabinieri a Bacoli. La vittima è l'ex moglie che, racconta il referto medico, ne avrà per 21 giorni. La 44enne, separata da circa 2 anni.