Terribile schianto | muore motociclista dopo l' impatto con un' auto
Un motociclista ha perso la vita dopo un incidente avvenuto venerdì sera in via Cavin di Sala a Mirano. L’uomo, che percorreva la strada in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto che stava uscendo da un parcheggio. L’impatto è stato violento e immediatamente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il motociclista non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico durante i rilievi.
È successo in via Cavin di Sala a Mirano nel veneziano nella serata di venerdì 20 febbraio. Ambulanze e vigili del fuoco sul posto. A perdere la vita un uomo di 28 anni residente a Vigonza Un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto nella serata di oggi, venerdì 20 febbraio, in via Cavin di Sala a Mirano, verso le 21. Il motociclista - un 28enne di Vigonza - è morto, mentre una persona a bordo dell'altro veicolo è rimasta ferita: non è in pericolo di vita. Sono intervenuti sul posto i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco - con squadre da Mira e il supporto dei volontari di Mirano - che hanno estratto il ferito rimasto all’interno dell’autovettura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
