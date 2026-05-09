Terribile highside all’ultimo giro della Sprint | dopo il volo Marc Marquez riporta la frattura del piede | Sarà operato

Durante l’ultimo giro della Sprint Race sul circuito di Le Mans, il pilota ha perso il controllo della moto, con un volo che ha causato una caduta spettacolare. Dopo l’incidente, è stato confermato che ha riportato una frattura al piede e sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Questo incidente comporterà la sua assenza anche dal prossimo Gran Premio di Catalogna.

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Ennesimo infortunio e nuovo stop in vista per Marc Marquez, autore di una spettacolare caduta all’ultimo giro della Sprint Race sul circuito di Le Mans che lo costringerà a saltare la gara di domani e sicuramente almeno il Gran Premio di Catalogna in programma il prossimo weekend. Dopo il terribile highside, che lo ha proiettato in aria facendolo finire con violenza a terra, la gravità dell’infortunio era apparsa fin da subito evidente per via delle difficoltà del campione del mondo in carica ad appoggiare a terra il piede destro. Una volta rientrato verso i box in sella a uno scooter, il pilota spagnolo è stato trasportato al centro medico della pista di Le Mans per effettuare i primi controlli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terribile highside all’ultimo giro della Sprint: dopo il volo Marc Marquez riporta la frattura del piede: “Sarà operato” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate MotoGp: in Francia Martin vince la Sprint. Marc Marquez cade e si frattura un piedeAGI - Era prevista pioggia, ma sul circuito di Le Mans si vede solo il lampo di Jorge Martin. Leggi anche: MotoGp, caduta e frattura a piede per Marquez: sarà operato Contenuti di approfondimento Terribile highside all’ultimo giro della Sprint: dopo il volo Marc Marquez riporta la frattura del piede: Sarà operatoIl pilota spagnolo, apparso in grande difficoltà in pista, sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti ... ilgiornale.it MotoGP 2026. GP di Francia. Le prime parole di Marc Márquez dopo l'highside: Non avevo detto niente, ma devo ri-operarmi alla spalla destra [VIDEO]Nel sabato di Le Mans il 93 ha avuto un brutto highside in cui si è rotto il 5° metatarso del piede destro, dovrà operarsi. Il pilota ha rivelato che aveva in programma un'altra operazione alla spalla ... moto.it