Terribile caduta di Marc Marquez nella Sprint di Le Mans | il video del disarcionamento dalla Ducati
Durante il penultimo giro della Sprint Race del Gran Premio di Francia, disputato sul circuito di Le Mans, il pilota ha perso il controllo della sua moto e è caduto. L’incidente è stato ripreso in un video che mostra il momento esatto dello scivolone, avvenuto mentre si trovava su una Ducati. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo alle condizioni del pilota dopo la caduta o alle eventuali conseguenze per la gara.
Marc Marquez è caduto nel corso del penultimo giro della Sprint Race del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo si trovava in grande difficoltà durante la gara veloce in terra transalpina e occupava la settima posizione, quando è volato malamente a terra mentre stava percorrendo l’ultima curva, venendo letteralmente disarcionato dal proprio mezzo. Il centauro della Ducati ufficiale è rimasto vittima di un highside: ha perso il posteriore ed è stato sbalzato in aria dalla propria moto, ricadendo violentemente sull’asfalto. Il Campione del Mondo in carica ha anche picchiato duramente il casco sul tracciato ed è poi finito nella ghiaia.🔗 Leggi su Oasport.it
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