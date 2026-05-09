Terribile caduta di Marc Marquez nella Sprint di Le Mans | il video del disarcionamento dalla Ducati

Durante il penultimo giro della Sprint Race del Gran Premio di Francia, disputato sul circuito di Le Mans, il pilota ha perso il controllo della sua moto e è caduto. L’incidente è stato ripreso in un video che mostra il momento esatto dello scivolone, avvenuto mentre si trovava su una Ducati. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo alle condizioni del pilota dopo la caduta o alle eventuali conseguenze per la gara.

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