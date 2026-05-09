Brutta caduta per Marc Marquez nella Sprint del GP Francia | il pilota Ducati zoppicante nel paddock
Durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia, il pilota ha subito una caduta violenta nel tratto finale della gara. Dopo l'incidente, il motociclista è stato visto zoppicante nel paddock, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La caduta si è verificata nel corso di una delle fasi decisive della competizione, coinvolgendo anche altri piloti in pista. La situazione è ancora in fase di valutazione da parte dello staff medico e della squadra.
Marc Marquez è caduto violentemente nel finale della Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans. Lo spagnolo della Ducati si è rialzato, ma è poi rientrato nel paddock zoppicando vistosamente ed è andato al centro medico per i controlli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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