Caduta per Marc Marquez nella sprint di Le Mans | il volo il piede destro sull’asfalto e la moto che gli passa sopra la testa

Durante la sprint di Le Mans, il pilota ha perso il controllo della moto, finendo a terra in modo spettacolare. Nel tentativo di rientrare in pista, il suo piede destro ha toccato l’asfalto, mentre la moto gli è passata sopra la testa. L’incidente ha causato un momento di grande apprensione tra i presenti, con il pilota che è stato immediatamente assistito dai medici. La sua condizione non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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Roma, 9 maggio 2026 – Caduta Marc Marquez. Un'altra gara storta, con una caduta da paura. Sempre più in salita la stagione del campione in carica di MotoGp, Marc Marquez. Nell'ultimo giro della Sprint race di Le Mans, mentre era in settima posizione, il numero 93 si è visto catapultare in aria nella curva verso destra prima del rettifilo finale. Il più classico degli 'hi side', con la moto che sembra impuntarsi e il pilota che viene proiettato in aria. Marquez ha battuto malamente col piede destro atterrando, poi la carambola l'ha visto anche urtare col casco l'asfalto della pista francese. AN ABSOLUTELY MASSIVE CRASH for @marcmarquez93? Thankfully he's up on his feet #FrenchGP?? pic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caduta per Marc Marquez nella sprint di Le Mans: il volo, il piede destro sull’asfalto e la moto che gli passa sopra la testa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per MarquezJorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Jorge Martin imprendibile nella Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Tremenda caduta di MarquezJorge Martin si inventa una partenza da urlo recuperando sette posizioni in due curve e vince la Sprint del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Marquez a Dall'Igna: 'Stavolta non ho capito perché'; Prove MotoGP Francia, Marquez in Q1: Moto ok, sta a me capire come guidarla; MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e cadute; MotoGP - Marquez visto da Lorenzo: Marc deve recuperare quel braccio. Non va bene. Caduta per Marc Marquez nella sprint di Le Mans: il volo, il piede destro sull’asfalto e la moto che gli passa sopra la testaIl numero 93 catapultato in aria nella curva a destra prima del rettilineo finale. Semidistrutta la Desmosedici. Dopo qualche secondo, lo spagnolo è riuscito ad alzarsi in piede ... sport.quotidiano.net Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per MarquezJorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi ... fanpage.it La sprint a Le Mans è di Jorge Martin Martin conquista la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Seguono Acosta e Quartararo Brutta caduta per Marc Marquez che, fortunatamente, non si è fatto male Out anche Bastianini #Tuttosport #Motogp x.com Marc Marquez: 'Non è che gli altri stiano andando più veloce, è che io sto andando più lento' reddit