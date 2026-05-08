Caos al Giro d'Italia mega-caduta a 500 metri dal primo arrivo | Maigner vince ed è maglia rosa

Al Giro d’Italia 2026 si è assistito a un episodio di grande caos a circa 500 metri dall’arrivo, con una caduta che ha coinvolto numerosi ciclisti. La tappa, interamente pianeggiante, è stata caratterizzata da una lunga fuga tra Tarozzi e Sevilla, quest’ultimo indossando la maglia Azzurra. Alla fine, a spuntarla è stato Maigner, che si è aggiudicato la vittoria e la maglia rosa.

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Si è consumato il primo atto ufficiale del Giro d'Italia 2026 con una tappa totalmente pianeggiante. Animata da una lunghissima fuga con protagonisti Tarozzi (Bardiani) e Sevilla (Polti VisitMalta) con quest'ultimo maglia Azzurra. Poi, il finale a Burgos come previsto in volata ma non senza i classici brividi causati da una caduta impressionante a 500 metri dalla fine. Maigner ha vinto, davanti a Andresen e Vernon. Milan solo quarto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleBurgas (Bulgaria), 8 maggio 2026 - La tappa 1 del Giro d'Italia 2026 si conclude con una prevedibile volata, che in terra bulgara premia Paul... Giro d’Italia 2026, i favoriti per la maglia rosa: Pellizzari e Bernal sfidano VingegaardIl Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Effetto rosa al Convitto G. B. Vico: lo storico istituto teatino accompagna la tappa del Giro d’Italia; Regolamento Giro d'Italia 2026, come vengono calcolati i distacchi all'arrivo? Regola dei 3/5 km in 10 tappe; Catanzaro, tutto pronto per la prima tappa italiana del 109esimo Giro d’Italia; VIDEO | Caos nei playoff di Promozione, arbitro della sezione di Messina accerchiato dopo il rigore al 90’ e gara sospesa. Caos al Giro d’Italia, mega-caduta a 500 metri dal primo arrivo: Maigner vince ed è maglia rosaSi è consumato il primo atto ufficiale del Giro d’Italia 2026 con una tappa totalmente pianeggiante. Animata da una lunghissima fuga con protagonisti Tarozzi (Bardiani) e Sevilla (Polti VisitMalta) co ... fanpage.it La prima volata del Giro diventa una maxi caduta: coinvolti molti corridori, cos'è successoPer sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Caos a 65o metri dalla conclusione della prima tappa del Giro d'Italia: una maxi caduta, provocata dal norvegese Erlend Blirka, velocista della Uno-X, ... gazzetta.it Liratv. . Salerno in allerta: rovistatore aggredisce due poliziotti! "In centro, un rovistatore, particolarmente violento, ha causato il caos aggredendo gli agenti che erano intervenuti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #aggressione #eseiprotagonista - facebook.com facebook L'ex #Milan nel caos, accuse pesantissime: messo immediatamente fuori squadra x.com