Modifiche temporanee alla viabilità | le strade interessate

Per permettere lo svolgimento di interventi di manutenzione e lavori stradali programmati, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione. La modifica interesserà alcune arterie principali della zona tra Corso Meridionale e Via Nazionale, rendendo necessarie deviazioni e limitazioni al traffico nelle ore di esecuzione degli interventi. La misura durerà fino al completamento delle operazioni, che sono state comunicate dalle autorità competenti.

Per consentire l'esecuzione di programmati interventi di manutenzionelavori stradali, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione che interesserà alcune importanti arterie della zona compresa tra Corso Meridionale e Via Nazionale. Le limitazioni saranno in vigore a partire da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Lavori alla rete gas in via Volta, le modifiche temporanee alla viabilitàAll'intervento seguirà la sostituzione della condotta fognaria e la successiva asfaltatura di tutta l’arteria, a partire dall’incrocio con via delle... Modifiche temporanee alla viabilità in Strada SaffiDal 4 al 8 marzo 2026, nel tratto di Strada Saffi compreso tra Via Emilio Casa e Viale Mentana sarà istituito il senso unico di marcia con direzione... La città si colora di festa: domani la grande sfilata di Carnevale dedicata ai bambini Temi più discussi: Modifiche temporanee alla viabilità; Modifiche temporanee alla viabilità in Via Roma e vie limitrofe - Casale Monferrato; Processioni della Via Crucis a Messina: modifiche temporanee alla viabilità il 3 aprile 2026; Imola, lavori di riasfaltatura: tutte le modifiche alla viabilità dal 9 al 22 aprile. Modifiche temporanee alla viabilità in via delle Bone Novelle e aree limitrofe 14 aprileModifiche temporanee alla viabilità in via delle Bone Novelle e nelle aree limitrofe, al fine di consentire l’esecuzione di lavori ... laquilablog.it Smontaggio gru: modifiche temporanee alla viabilità in via Garibaldi e aree limitrofe il 15 aprileSaranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Garibaldi e nelle aree limitrofe, tra cui via Pavesi, via del Guasto ... laquilablog.it Modifiche temporanee alla viabilità in via Garibaldi e aree limitrofe nella giornata di mercoledì 15 aprile per smontaggio gru. - facebook.com facebook Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Umberto I, via Vittorio Emanuele II e via Rambaudi x.com