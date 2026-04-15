La Filarmonica di San Fruttuoso organizza una serata dedicata al jazz con la propria Swing Band, guidata dal direttore musicale Riggi. L’evento si svolge nella regione della Liguria, con l’obiettivo di celebrare il ritmo e le radici della musica jazz. La serata prevede l’esibizione della band, che propone brani tradizionali e rivisitazioni del genere. La manifestazione si rivolge a un pubblico appassionato e curioso di ascoltare musica dal vivo.

La Filarmonica di San Fruttuoso organizza una serata dedicata al ritmo e alla tradizione jazzistica con la propria Swing Band, sotto la guida musicale di Riggi. L’appuntamento prevede un repertorio di celebri standard del genere, che verranno rielaborati attraverso arrangiamenti originali pensati per le caratteristiche strumentali del gruppo, composto da una sezione di fiati con tromba, sassofoni e clarinetto, supportata da pianoforte, chitarra e batteria. L’impatto culturale della musica dal vivo nel territorio ligure. Eventi come questo dimostrano come le realtà associative locali riescano a mantenere vivo il tessuto sociale, trasformando la passione per la musica in un momento di aggregazione concreta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz e tradizione: la Swing Band di San Fruttuoso accende la Liguria

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