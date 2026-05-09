Terni i bijoux di Alessandra per Aimps | Sensibilizzare con raccolta fondi e informazioni la ricerca sulle mucopolisaccaridosi

Da ternitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, una vendita di bijoux ha coinvolto un gruppo di artigiani locali con l'obiettivo di raccogliere fondi e diffondere informazioni sulla ricerca sulle mucopolisaccaridosi. L'iniziativa, avviata da anni, comprende un banchetto dedicato ai bijoux e si propone di sensibilizzare il pubblico su questa malattia rara attraverso attività di raccolta fondi e informazione.

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Un ‘banchetto’ di bijoux, ma anche un impegno costante che va avanti da anni per sensibilizzare e sostenere la ricerca sulle mucopolisaccaridosi. Venerdì 8 maggio e ancora oggi, sabato 9 maggio fino alle 20, Alessandra Paparozzi vende i suoi oggetti artigianali per l’Aimps (Associazione italiana.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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