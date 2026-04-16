Sindrome di Rett | a Vasto una raccolta fondi per la ricerca

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha avviato una campagna di raccolta fondi dedicata alla ricerca sulla sindrome di Rett. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e approfondire le conoscenze su questa patologia, che presenta alcuni casi anche nel territorio locale. La raccolta si inserisce in un’iniziativa finalizzata a sostenere studi e progetti dedicati alla sindrome di Rett, poco conosciuta ma presente nella zona.

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna organizza una speciale raccolta fondi per la ricerca e conoscere meglio la sindrome di Rett, una patologia poco nota che, però, annovera alcuni casi anche nel nostro territorio.L’iniziativa, intitolata ‘Occhi che brillano, cuori cha parlano’, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Giornata contro il cancro infantile, il Chianelli organizza una raccolta fondi a sostegno della ricercaDa giovedì 12 a domenica 15 febbraio i volontari del Comitato Chianelli saranno negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati di campagna amica... Giornata contro il cancro infantile, raccolta fondi a sostegno della ricercaDa giovedì 12 a domenica 15 febbraio i volontari del Comitato Chianelli saranno negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati di campagna amica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sindrome di Rett: a che punto è la ricerca e cosa aspettarci per il 2026; La traduzione italiana delle Linee guida per la comunicazione nella sindrome di Rett; Sindrome di Rett: le associazioni stanno reinventando la presa in carico; A Vasto raccolta fondi per la sindrome di Rett, la mamma di Aida: Ama la vita, aiutateci a sperare. Sindrome di Rett: a che punto è la ricerca e cosa aspettarci per il 2026La sindrome di Rett è una delle malattie del neurosviluppo su cui la comunità scientifica internazionale ha investito di più negli ultimi decenni. Non c’è ancora una cura, ma dal 1999, anno in cui è s ... osservatoriomalattierare.it La traduzione italiana delle Linee guida per la comunicazione nella sindrome di RettL’Associazione AIRETT ha messo a disposizione nel web la traduzione italiana delle Linee guida per la comunicazione nella sindrome di Rett, manuale rivolto ... superando.it L’Associazione AIRETT ha messo a disposizione nel web la traduzione italiana delle “Linee guida per la comunicazione nella sindrome di Rett”, manuale rivolto a terapisti, educatori e famiglie, che raccoglie indicazioni e buone pratiche per sostenere lo svilup - facebook.com facebook